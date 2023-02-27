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Певец Олег Газманов лишился недвижимости в Италии и Латвии из-за санкций ЕС

0:51
Шоу-бизнес

Певец Олег Газманов в интервью журналистке Алёне Жигаловой заявил, что он потерял всю свою недвижимость в Латвии и Италии. Артист отметил, что из-за санкций он не может её продать или сдать в аренду.

Певец Олег Газманов лишился недвижимости в Италии и Латвии из-за санкций ЕС

Газманов поделился, что после поддержки СВО на Украине власти ЕС ввели против него ограничительные санкции. Вся недвижимость певца оказалась заблокирована. Однако, несмотря на невозможность распоряжаться собственностью, ему ежемесячно приходят приличные счета за коммунальные услуги.

"Имущество арестовано. Так ещё власти цинично присылают счета", — негодует артист в интервью.

Артист подчеркнул, что приобретал недвижимость в Италии и Латвии, чтобы отдыхать с семьёй, а не эмигрировать при удобном случае.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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