Певец Олег Газманов лишился недвижимости в Италии и Латвии из-за санкций ЕС

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Олег Газманов в интервью журналистке Алёне Жигаловой заявил, что он потерял всю свою недвижимость в Латвии и Италии. Артист отметил, что из-за санкций он не может её продать или сдать в аренду.

Газманов поделился, что после поддержки СВО на Украине власти ЕС ввели против него ограничительные санкции. Вся недвижимость певца оказалась заблокирована. Однако, несмотря на невозможность распоряжаться собственностью, ему ежемесячно приходят приличные счета за коммунальные услуги.

"Имущество арестовано. Так ещё власти цинично присылают счета", — негодует артист в интервью.

Артист подчеркнул, что приобретал недвижимость в Италии и Латвии, чтобы отдыхать с семьёй, а не эмигрировать при удобном случае.

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