Пользователи Сети раскритиковали видео Максима Галкина* с концерта Лаймы Вайкуле в Израиле, которое юморист опубликовал в своей соцсети. На кадрах также была замечена уехавшая из России примадонна Алла Пугачёва.
В комментариях подписчики отметили, что выступление прошло на русском языке и в небольшом зале.
Один из пользователей задал вопрос, почему Вайкуле поёт не на латышском, а на русском, если она отреклась от него навсегда.
Другой назвал зал "забегаловкой", отметив, что в России артисты выступали совсем в других помещениях.
Третий призвал тех, кто ненавидит Россию, оставаться за границей, добавив, что их место займут молодые таланты.
Ранее в Сети появилось видео с концерта Вайкуле в Тель-Авиве, на котором звезда советской эстрады размахивала со сцены украинским флагом и поддерживала националистические лозунги.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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