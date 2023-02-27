Максим Галкин* показал Пугачёву крупным планом на концерте Вайкуле в Израиле

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пользователи Сети раскритиковали видео Максима Галкина* с концерта Лаймы Вайкуле в Израиле, которое юморист опубликовал в своей соцсети. На кадрах также была замечена уехавшая из России примадонна Алла Пугачёва.

В комментариях подписчики отметили, что выступление прошло на русском языке и в небольшом зале.

Один из пользователей задал вопрос, почему Вайкуле поёт не на латышском, а на русском, если она отреклась от него навсегда.

Другой назвал зал "забегаловкой", отметив, что в России артисты выступали совсем в других помещениях.

Третий призвал тех, кто ненавидит Россию, оставаться за границей, добавив, что их место займут молодые таланты.

Ранее в Сети появилось видео с концерта Вайкуле в Тель-Авиве, на котором звезда советской эстрады размахивала со сцены украинским флагом и поддерживала националистические лозунги.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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