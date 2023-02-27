Сергей Светлаков анонсировал выход мистического сериала с Сергеем Дружко: "Будет загадочно и весело"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный актёр Сергей Светлаков анонсировал премьеру нового мистического сериала "Дело о пропавшей деревне", главные роли в котором исполнили Сергей Дружко и Денис Косяков.

По сюжету сериала журналистка ведёт расследование историй пропажи людей в глухой деревне. Главной героине предстоит не только разобраться в запутанных делах, но и доказать своим коллегам, что она настоящий профессионал.

Сергей Светлаков в своих соцсетях поделился ожиданиями от нового проекта. Он отметил, что картина должна быть одновременно загадочной и весёлой.

Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре ivi уже этой весной.

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