Известный актёр Сергей Светлаков анонсировал премьеру нового мистического сериала "Дело о пропавшей деревне", главные роли в котором исполнили Сергей Дружко и Денис Косяков.
По сюжету сериала журналистка ведёт расследование историй пропажи людей в глухой деревне. Главной героине предстоит не только разобраться в запутанных делах, но и доказать своим коллегам, что она настоящий профессионал.
Сергей Светлаков в своих соцсетях поделился ожиданиями от нового проекта. Он отметил, что картина должна быть одновременно загадочной и весёлой.
Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре ivi уже этой весной.
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