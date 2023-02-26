Роза Сябитова расказала, как чуть не погибла во время съёмок шоу "Без страховки": "Совсем забыла о безопасности"

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущая и главная сваха России Роза Сябитова рассказала о пересмотре некоторых своих взглядов после того, как чуть не погибла на съёмках.

В экстремальном шоу "Без страховки", в котором ведущая принимала участие, чуть не произошла настоящая трагедия. Номера в шоу требовали от участников полной концентрации и внимания, однако телесваха забыла об этом правиле, поставив под угрозу своё здоровье и жизнь.

"В номере "Крёстная фея", где я выполняла элементы воздушной гимнастики, на адреналине совсем забыла о безопасности: завязала узел на ленте не туго, а когда выполняла движение в воздухе чуть не потеряла равновесие", — поделилась Сябитова в своей соцсети.

После этой ситуации знаменитость посоветовала подписчикам никогда не торопиться и обдумывать последствия, к которым может привести то или иное действие.

Шоу "Без страховки" выходило в эфир Первого канала в 2016 году.

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