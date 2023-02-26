Шоу "Маска" на НТВ покинула Яна Рудковская, которая скрывалась под маской Лисёнка

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Шоу "Маска" на НТВ 26 февраля покинул Лисёнок.

В первой группе участников выступал Лисёнок, который исполнил песню Аллы Пугачёвой "Чао". Зрители решили, что исполнитель под маской был слабее, чем конкуренты, поэтому Лисёнок стал номинантом на вылет.

Вторым номинантом на вылет стал участник под маской Пиковая Дама, которая исполнила песню Ирины Аллегровой "Императрица". Последним в номинацию попал Скунс, который спел песню Елены Ваенги "Курю".

Благодаря зрителям в следующий этап прошла Пиковая Дама, а жюри решили спасти Скунса. В третьем выпуске шоу маску снял Лисёнок. Под ней скрывалась телеведущая, музыкальный продюсер и предприниматель Яна Рудковская.

На прошлой неделе шоу покинул Вадим Казаченко в образе Дикобраза.

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