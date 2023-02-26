Илья Авербух впервые назвал причину развода с Ириной Лобачёвой: "Отношения зашли в тупик"

Российский фигурист Илья Авербух впервые назвал причину развода со своей первой женой Ириной Лобачёвой.

Напомним, Илья Авербух и фигуристка Ирина Лобачёва были не только партнёрами в танцах на льду, но также и состояли в браке. Пара поженилась в 1995 году, однако через 12 лет они развелись.

По словам Авербуха, на разлад в отношениях с Ириной повлияла их чрезмерная отдача работе. Фигурист во всю занимался постановками ледовых шоу, а Лобачёва к тому времени стала тренером. Всё это послужило постепенному отдалению пары друг от друга. После этого Лобачёва начала встречаться с актёром Дмитрием Марьяновым. Об этом сообщает "Экспресс газета".

"Наши отношения с Ириной в какой-то момент зашли в абсолютный тупик. Если дом разрушен внутри, значит — всё! Давайте освобождать место для того, с кем будут счастливы. Мы расстались. У каждого началась своя жизнь", — поделился Авербух.

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