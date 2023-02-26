Рената Литвинова опубликовала пост с извинениями

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская актриса и режиссёр Рената Литвинова опубликовала пост в своей соцсети с извинениями.

Напомним, несколько дней назад Рената Литвинова вернулась в Россию спустя почти год. До этого знаменитость проживала с дочерью в своей квартире во Франции. Однако на родине у Литвиновой осталась пожилая мама, которую она приехала навестить по случаю её 85-летия.

Сегодня, в последний день Масленицы, актриса опубликовала пост в своей соцсети с извинениями.

"В последний день Масленичной недели нельзя думать и желать друг другу зла. От себя добавлю многие "нельзя" — это большая сила. Всем позвонила, у всех попросила прощения, всех простила, включая себя. Простите, простите, простите", — написала Литвинова.

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