Телеведущий Дмитрий Дибров с семьёй покинул Россию и отправился в Таиланд

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Дибров с семьёй уехал из России. Молодая супруга артиста Полина опубликовала фото в Сети и рассекретила местоположение звёздной четы.

Жена Диброва поделилась с подписчиками семейным фото, где сообщила о том, что они прилетели в отпуск в Тайланд. Полина отметила, что долго готовилась к этой поездке и какое-то время придерживалась строгой диеты, чтобы быть в форме.

"Прибыли! Мы в Таиланде. Решили изменить траекторию отдыха и узнать Азию", — поделилась Диброва.

У Дмитрия и Полины трое общих детей: 13-летний Александр, 9-летний Фёдор и 7-летний Илья. У телеведущего также есть сын Денис от первого брака и дочь Лада от второго. В январе 2019 года Дибров стал дедом, у него родилась внучка Мия.

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