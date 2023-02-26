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Актриса Яна Поплавская заявила о светлом будущем российского шоу-бизнеса без сбежавших звёзд

1:05
Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская заявила, что отечественный шоу-бизнес ждёт процветание без сбежавших из страны артистов. Она отметила, что после эмиграции некоторых знаменитостей российская культура не перестала развиваться.

Актриса Яна Поплавская заявила о светлом будущем российского шоу-бизнеса без сбежавших звёзд

Поплавская посетила международный фестиваль документального кино "aRTel.doc: Время героев", где прокомментировала журналистам бегство из страны некоторых звёзд, которые не стали поддерживать Россию в тяжёлые времена.

"Разве от их ухода остановилась культура, телевидение или радио? Нет, конечно", — сказала Поплавская в беседе с изданием "Слово и дело".

Артистка заявила, что положительно смотри на то, что "шелуха отвалилась". Также она надеется на молодых талантов, которые поддержали родину. По её словам, сейчас именно то время, когда оставшиеся артисты могут развиваться.

"Хотелось бы, чтобы талантливые люди давали концерты, сольники, чтобы у них были забиты залы", — заявила актриса.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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