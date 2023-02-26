Доход актёра Дмитрия Назарова после переезда в Израиль уменьшился в несколько раз

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Назаров после увольнения из МХТ уехал с женой в Израиль. Там у артистов намечены несколько выступлений, которые рассчитаны на русскоязычных зрителей.

Звезда сериала "Кухня" после антироссийских высказываний и поддержки Украины оказался в центре скандала. После увольнения из театра Назаров публиковал стихи собственного сочинения, где негативно высказывался в сторону России и действующей власти. Артист остался без стабильного заработка, поэтому решил пуститься в гастроли по зарубежным городам.

Бывшие коллеги Назарова и его жены рассказали, что знаменитости поселились у друзей, чтобы не платить за аренду жилья. Также актёр продолжает получать пенсию в России около 60 тысяч рублей с надбавкой 30 тысяч рублей за звание "Народный артист".

"Поселились Назаровы пока в квартире знакомых — так что деньги за аренду израильского жилья не платят. Концерты им организовали менеджеры, которые делают обычно гастроли русским", — передаёт слова "КП".

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