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Перечислены факты об актрисе Лии Ахеджаковой, которые она никогда не афишировала

1:02
Шоу-бизнес

Актриса Лия Ахеджакова в последнее время находится в центре внимания общественности. Недавно в "Современнике" были отменены все спектакли с её участием из-за антироссийских высказываний и многочисленных жалоб зрителей.

Перечислены факты об актрисе Лии Ахеджаковой, которые она никогда не афишировала

В жизни известной актрисы возникали спорные моменты в личной жизни и карьере, которые она до сих пор старается не афишировать.

Ахеджакова никогда не знала своего биологического отца, а её воспитанием занимался отчим. Фамилию и отчество актриса взяла именно его. Также Лия Меджидовна начинала свою карьеру актрисы в столичном ТЮЗе, где играла поросят и белочек. Однажды артистка выступала в роли избушки на курьих ножках.

Актриса была три раза замужем, но так и не обзавелась наследниками. На данный момент Ахеджакова в браке с фотографом Владимиром Персияновым, который на 20 лет её моложе. У пары есть несколько домашних животных.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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