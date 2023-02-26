Перечислены факты об актрисе Лии Ахеджаковой, которые она никогда не афишировала

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Лия Ахеджакова в последнее время находится в центре внимания общественности. Недавно в "Современнике" были отменены все спектакли с её участием из-за антироссийских высказываний и многочисленных жалоб зрителей.

В жизни известной актрисы возникали спорные моменты в личной жизни и карьере, которые она до сих пор старается не афишировать.

Ахеджакова никогда не знала своего биологического отца, а её воспитанием занимался отчим. Фамилию и отчество актриса взяла именно его. Также Лия Меджидовна начинала свою карьеру актрисы в столичном ТЮЗе, где играла поросят и белочек. Однажды артистка выступала в роли избушки на курьих ножках.

Актриса была три раза замужем, но так и не обзавелась наследниками. На данный момент Ахеджакова в браке с фотографом Владимиром Персияновым, который на 20 лет её моложе. У пары есть несколько домашних животных.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.