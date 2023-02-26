Гоша Куценко оценил работу с Кристиной Орбакайте: "Она отчаянная"

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актёр Гоша Куценко поделился впечатлениями от совместной работы с Кристиной Орбакайте в продолжении популярного фильма "Любовь-морковь".

Актёр отмечает, что сначала он скептически отнёсся к идеи сняться в продолжении фильма "Любовь-морковь", поскольку считал, что тема фильма исчерпана. Однако режиссёр Ренат Давлетьяров уговорил Куценко принять участие в съёмках, а также предложил актёру подумать над новым сюжетом картины. В этот раз в основу фильма ляжет идея про роботов, с которыми главные герои поменяются телами.

В фильме Куценко снимется вместе с Кристиной Орбакайте, которая исполняла главную женскую роль во всех предыдущих частях. Актёр рассказал, что совместная работа на съёмочной площадке сделала их друзьями. Также он отметил профессионализм Орбакайте.

"Мы давно сдружились, так что работали семейным подрядом. На мой взгляд, у Кристины получилась самая комедийная роль. Она нас всех обошла. Всё сделала отчаянно, мне очень нравится", — приводит слова Гоши Куценко "7Дней.ру".

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