Певец Александр Левшин назвал сбежавшего из России Максима Галкина* предателем

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Советский музыкант и певец Александр Левшин в программе "Ты не поверишь!" категорически высказался о поведении и поступках юмориста Максима Галкина*. Артист отметил, что в действиях шоумена прослеживаются меркантильные умыслы.

Левшин заявил, что Галкин* всегда был востребован в России и имел популярность у аудитории. Однако после его антироссийских высказываний и эмиграции из родной страны, большинство поклонников отвернулись от юмориста.

"Потом он начал не юморить, а унижать страну в целом, и пути назад уже нет. Это предательство", — сказал Левшин.

Более того, музыкант предположил, что пародист специально критиковал СВО на Украине, чтобы западные власти не ввели против него санкций и не заблокировали счета в банках.

"Дело только в деньгах. Он бежал туда за ними. Собственный капитал у него на первом месте", — отметил артист.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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