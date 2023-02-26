Певец Николай Басков отрицает наличие счетов и элитной недвижимости за границей

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Николай Басков в эфире программы "Ты не поверишь!" прокомментировал наличие у себя заграничных счетов и недвижимости. Артист отметил, что всегда являлся патриотом своей страны и не может жить вдали от родины.

Басков отметил, что информация о его сбережениях за рубежом не соответствует действительности. Более того, певец неоднократно отказывался от многомиллионных контрактов с зарубежными работодателями из-за того, что тяжёло переносит долгие перелёты и чувствует себя не в своей тарелке.

"Я никуда не езжу. Там я под санкциями. У меня нет ни двойного гражданства, ни счетов, ни недвижимости за границей, хоть писали что-то, придумывали. Я всегда планировал жить и творить только в своей стране", — прокомментировал слухи Басков.

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