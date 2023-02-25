Анастасия Волочкова ответила на хейт в наряде куклы: "Чтобы у вас был повод обсуждать"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная балерина Анастасия Волочкова ответила на критику недоброжелателей необычным способом.

Волочкова часто выкладывает в своих соцсетях эпатажные фото и видео, которые обсуждают и критикуют многие пользователи Сети. Однако балерине не привыкать к такого рода осуждениям. Знаменитость не боится отвечать на хейт. Сделала она это и сейчас.

Анастасия Волочкова записала видео, в котором она сидит на ступенях лестницы в розовом кукольном платье с бантом на голове. В это время балерина играет со своим котом, а на фоне звучит католическая молитва Деве Марии.

"Если бы все злопыхатели знали, через какую боль приходится проходить по жизни, чтобы у вас был повод это обсуждать…" — подписала Волочкова.

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