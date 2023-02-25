Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Владимир Зеленский заявил о потере зрения после начала спецоперации ВС РФ из-за мер безопасности
Ходаковский о коррупции в России и словах Медведева: "Понимаю — двадцать процентов откатов, но пятьдесят? Имейте совесть
ВСУ потеряли почти всех опытных операторов БЛА в Артёмовске: подробности
Американский разведчик Скотт Риттер: Вашингтон не поможет Украине захватить полуостров Крым
Андрей Бурковский намекнул о причине своего отъезда из России: "Добро побеждает зло"
Садальский: Выводит из себя, когда очень богатые люди просят деньги у народа на благотворительность
Рогов проинформировал о возможном наступлении войск ВС Украины на Южном направлении в марте
Кашеварова о скандале с зятем Шойгу: летает на частных бортах и хочет "чтобы государство бабки давало"
Леонид Агутин анонсировал концерт в Казахстане

Ургант объяснил отмену совместных с Познером выступлений за границей: "Это не происки врагов"

1:03
Шоу-бизнес

 

Ургант объяснил отмену совместных с Познером выступлений за границей: "Это не происки врагов"

Иван Ургант объяснил, почему были отменены его совместные с Владимиром Познером выступления на Кипре и в Дубае.

Напомним, ранее стало известно об отмене совместных выступлений известных в России ведущих "Путешествия Познера и Урганта" на Кипре и в Дубае. Мероприятия предполагали формат общения зрителей и телеведущих, рассказывающих о путешествиях и отвечающих на вопросы из зала.

Стоит отметить, что причины отмены выступлений не объяснялись, и только сегодня Иван Ургант решил объяснить, почему гастроли не состояться.

"Нам с Владимиром Владимировичем пришлось перенести выступления на октябрь по весьма уважительным причинам. Тем, кто утверждает будто это происки врагов не верьте, это связано с сугубо личными непредвиденными обстоятельствами. Каждому, кто не сдаст билеты и придёт Познер лично от корки до корки прочитает вслух свою книгу "Прощание с иллюзиями", — написал ведущий в своей соцсети.

 

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Сбежавший из России Семен Слепаков вернулся на российское телевидение

В эфир вышла запись шоу со Слепаковым.

Перебравшийся на ПМЖ в Израиль Семён Слепаков вернулся на российское ТВ
Начинённый взрывчаткой МТ-ЛБ снова взорвался на позициях ВСУ в районе Сватова
МТ-ЛБ снова взорвался на позициях ВСУ в районе Сватова
Опубликованы данные дневника боевика ВСУ, воевавшего в Артёмовске
В Сети высмеяли Резникова на танке НАТО: не доедет до Москвы
Российские учёные нашли способ профилактики ишемического инсульта Анастасия Жукова Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов
Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье
МиГ-31К под Новгородом вызвал панику на Украине
Ходаковский осудил истерику: Советую поджать сфинктеры, сжать зубы и держать удар
Ходаковский осудил истерику: Советую поджать сфинктеры, сжать зубы и держать удар
Последние материалы
Ходаковский о коррупции в России и словах Медведева: "Понимаю — двадцать процентов откатов, но пятьдесят? Имейте совесть
ВСУ потеряли почти всех опытных операторов БЛА в Артёмовске: подробности
Американский разведчик Скотт Риттер: Вашингтон не поможет Украине захватить полуостров Крым
Андрей Бурковский намекнул о причине своего отъезда из России: "Добро побеждает зло"
Садальский: Выводит из себя, когда очень богатые люди просят деньги у народа на благотворительность
Рогов проинформировал о возможном наступлении войск ВС Украины на Южном направлении в марте
Кашеварова о скандале с зятем Шойгу: летает на частных бортах и хочет "чтобы государство бабки давало"
Леонид Агутин анонсировал концерт в Казахстане
Зеленский заявил, что российская армия освободила 1877 городов и сёл
Подполковник Дэвис: советы отставных генералов по Украине втягивают США в ядерную войну с РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников