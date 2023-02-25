Ургант объяснил отмену совместных с Познером выступлений за границей: "Это не происки врагов"

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иван Ургант объяснил, почему были отменены его совместные с Владимиром Познером выступления на Кипре и в Дубае.

Напомним, ранее стало известно об отмене совместных выступлений известных в России ведущих "Путешествия Познера и Урганта" на Кипре и в Дубае. Мероприятия предполагали формат общения зрителей и телеведущих, рассказывающих о путешествиях и отвечающих на вопросы из зала.

Стоит отметить, что причины отмены выступлений не объяснялись, и только сегодня Иван Ургант решил объяснить, почему гастроли не состояться.

"Нам с Владимиром Владимировичем пришлось перенести выступления на октябрь по весьма уважительным причинам. Тем, кто утверждает будто это происки врагов не верьте, это связано с сугубо личными непредвиденными обстоятельствами. Каждому, кто не сдаст билеты и придёт Познер лично от корки до корки прочитает вслух свою книгу "Прощание с иллюзиями", — написал ведущий в своей соцсети.

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