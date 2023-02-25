Андрей Бурковский намекнул о причине своего отъезда из России: "Добро побеждает зло"

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актёр и звезда КВН Андрей Бурковский опубликовал пост, в котором рассказал о провокационных вопросах в комментариях.

Напомним, несколько месяцев назад Андрей Бурковский вместе со своей семьёй отправился в США, отметив, что они едут в путешествие. Некоторые думают, что он действительно временно находится в Америке, а кто-то предполагает, что артист решил переехать навсегда. Сам Бурковский не подтверждает и не опровергает эти слухи.

Накануне актёр опубликовал новый пост в своём блоге, в котором рассказал о комментариях, которые пишут ему пользователи Сети в последнее время.

"Скоро в комменты набегут обеспокоенные боты и начнут строчить заготовленные слова. Кто-то будет всерьёз с ними спорить и что-то доказывать. Кто-то захочет выставить свою рекламу или сказать, как лучше похудеть, прочитать переписку вашего партнера. Кто-то просто скажет: "Ты классный". Кто-то напишет: "Ты что? Ты наш, сибиряк". Или pochemu pishesh na angliskom?" — написал Бурковский.

Также актёр отметил, что фото, которое он выложил, "из другого мира, как бы из сказки", подчеркнув, что, как и в сказке, "добро побеждает зло".

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