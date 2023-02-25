Леонид Агутин анонсировал концерт в Казахстане

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский певец и музыкант Леонид Агутин после отъезда из России вышел на связь с поклонниками с анонсом.

В своём Telegram-канале музыкант сообщил о том, что в настоящее время он находится в Казахстане, где в скором времени выступит с концертом.

"Спасибо огромное, Алматы! Астана, встречайте нас сегодня!" — написал Агутин.

Концерт состоится состоится 25 февраля на сцене "Казахконцерт" им. Р. Баглановой.

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