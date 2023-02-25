Известный российский актёр Дмитрий Назаров, переехавший в Израиль после того, как его уволили из МХТ, сочинил новое стихотворение на злобу дня.
Накануне звезда сериала "Кухня" опубликовал видеоролик на своём Youtube-канале, в котором прочитал новое стихотворение собственного сочинения о цензуре в России. Актёр в стихотворной форме рассказал о его душе, которая "сохнет в темнице".
"Ты можешь уже не молиться —
Тебя не услышит никто.
Душа твоя сохнет в темнице
И ты понимаешь, за что", — прочитал Назаров.
Пользователи Сети оценили стихотворение актёра: "Каждое слово в точку", — отметили в комментариях. Также Дмитрия Назарова назвали "сегодняшним Эзопом и Пушкиным".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.