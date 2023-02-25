Дмитрий Назаров написал новое стихотворение: "Душа сохнет в темнице"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский актёр Дмитрий Назаров, переехавший в Израиль после того, как его уволили из МХТ, сочинил новое стихотворение на злобу дня.

Накануне звезда сериала "Кухня" опубликовал видеоролик на своём Youtube-канале, в котором прочитал новое стихотворение собственного сочинения о цензуре в России. Актёр в стихотворной форме рассказал о его душе, которая "сохнет в темнице".

"Ты можешь уже не молиться — Тебя не услышит никто. Душа твоя сохнет в темнице И ты понимаешь, за что", — прочитал Назаров.

Пользователи Сети оценили стихотворение актёра: "Каждое слово в точку", — отметили в комментариях. Также Дмитрия Назарова назвали "сегодняшним Эзопом и Пушкиным".

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