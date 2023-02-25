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Дмитрий Назаров написал новое стихотворение: "Душа сохнет в темнице"

0:49
Шоу-бизнес

Известный российский актёр Дмитрий Назаров, переехавший в Израиль после того, как его уволили из МХТ, сочинил новое стихотворение на злобу дня.

Дмитрий Назаров написал новое стихотворение: "Душа сохнет в темнице"

Накануне звезда сериала "Кухня" опубликовал видеоролик на своём Youtube-канале, в котором прочитал новое стихотворение собственного сочинения о цензуре в России. Актёр в стихотворной форме рассказал о его душе, которая "сохнет в темнице".

"Ты можешь уже не молиться —

Тебя не услышит никто.

Душа твоя сохнет в темнице

И ты понимаешь, за что", — прочитал Назаров.

Пользователи Сети оценили стихотворение актёра: "Каждое слово в точку", — отметили в комментариях. Также Дмитрия Назарова назвали "сегодняшним Эзопом и Пушкиным".

 

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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