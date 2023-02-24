Михаил Ширвиндт записал видео, в котором объяснил, что имел ввиду, когда назвал чернью людей, проклинающих защитников Лии Ахеджаковой.
Телеведущий отметил, что всё случилось ровно так, как он и говорил — просвещённые люди его поблагодарили за адекватную позицию, а потом пришли другие люди, которые, по его словам, сами себя идентифицировали как чернь, на это очень обиделись и осыпали его проклятиями.
"Что есть чернь? Я не имел ввиду словарное определение, которое гласит, что чернь — это крестьяне ряда областей в 14 веке. Для меня чернь — это люди, у которых душа чёрная, как сегодняшний день. Это люди, которые пышут злобой, завистью, агрессией, не думают, а высказывают стереотипное банальные суждения", — сказал ведущий шоу "Съедобное Несъедобное".
Он раскритиковал тех, кто вешает на машины наклейки со словами: "Спасибо деду за Победу" и "Можем повторить".
Он напомнил, что 20 миллионов дедов погибли за то, чтобы этого никогда не повторялось. Ширвиндт-младший считает, что эти люди не могут думать, так как у них промыты мозги.
"Чернь — это не про крестьян. Чернью может быть министр, инженер, артист, токарь, пекарь. Это те, кто раболепно преклоняется перед начальством… Чернь — это не про крестьянство. Чернь раболепно преклоняется перед любым начальством", — объяснил Михаил.
Он ответил на вопрос о том, где он был 8 лет.
"А что делала российская армия 8 лет на территории Украины?" — спросил телеведущий.
Сын Александра Ширвиндта поблагодарил нормальных людей, которые его поддерживают в комментариях. Он пожелал им мужества и здоровья.
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