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Ширвиндт объяснил слова про "чернь" в речи в защиту Ахеджаковой: 20 миллионов дедов погибло, чтобы это никогда не повторялось

1:55
Шоу-бизнес

Михаил Ширвиндт записал видео, в котором объяснил, что имел ввиду, когда назвал чернью людей, проклинающих защитников Лии Ахеджаковой.

Ширвиндт объяснил слова про "чернь" в речи в защиту Ахеджаковой: 20 миллионов дедов погибло, чтобы это никогда не повторялось

Телеведущий отметил, что всё случилось ровно так, как он и говорил — просвещённые люди его поблагодарили за адекватную позицию, а потом пришли другие люди, которые, по его словам, сами себя идентифицировали как чернь, на это очень обиделись и осыпали его проклятиями.

"Что есть чернь? Я не имел ввиду словарное определение, которое гласит, что чернь — это крестьяне ряда областей в 14 веке. Для меня чернь — это люди, у которых душа чёрная, как сегодняшний день. Это люди, которые пышут злобой, завистью, агрессией, не думают, а высказывают стереотипное банальные суждения", — сказал ведущий шоу "Съедобное Несъедобное".

Он раскритиковал тех, кто вешает на машины наклейки со словами: "Спасибо деду за Победу" и "Можем повторить".

Он напомнил, что 20 миллионов дедов погибли за то, чтобы этого никогда не повторялось. Ширвиндт-младший считает, что эти люди не могут думать, так как у них промыты мозги.

"Чернь — это не про крестьян. Чернью может быть министр, инженер, артист, токарь, пекарь. Это те, кто раболепно преклоняется перед начальством… Чернь — это не про крестьянство. Чернь раболепно преклоняется перед любым начальством", — объяснил Михаил.

Он ответил на вопрос о том, где он был 8 лет.

"А что делала российская армия 8 лет на территории Украины?" — спросил телеведущий.

Сын Александра Ширвиндта поблагодарил нормальных людей, которые его поддерживают в комментариях. Он пожелал им мужества и здоровья.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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