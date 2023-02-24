Певица Алла Пугачёва передвигалась на концерте Вайкуле в Израиле с помощью мужа

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва появилась на концерте в Тель-Авиве и удивила зрителей своим внешним видом. Примадонна с супругом посетили выступление своей подруги Лаймы Вайкуле.

Появление Алла Борисовны с мужем вызвало бурю эмоций у общественности. Зрители встретили звёздную семью аплодисментами, а некоторые поклонники начали передавать букеты цветов артистке.

Певица казалась дружелюбной, отвечала и со всеми здоровалась. Однако многие из присутствующих заметили, что Пугачёва тяжело передвигается, а её супруг постоянно её придерживает.

В Telegram-канале "НеМалахов СЛИВки" предположили, что странная походка артистки связана с 10-сантиметровыми каблуками, а не с плохим самочувствием или болезнью.

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