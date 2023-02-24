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Зрителей России крайне возмутило возвращение Ивана Урганта на ТВ

0:57
Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант намекнул общественности на возвращение программы "Вечерний Ургант" на российское ТВ. Шоу уже год не выходит в эфир, а поклонники то и дело, гадают закрыли его на совсем или остановили съёмки из-за политической ситуации в стране.

Зрителей России крайне возмутило возвращение Ивана Урганта на ТВ

В Сети Ургант опубликовал фото, где на нём висел бейджик с логотипом вечернего шоу. Оказалось, что телеведущий со своей командой собрался не для работы над новыми выпусками, а над созданием второго сезона шоу "Фантастика".

Россияне не очень обрадовались данной новости, упрекнув Ивана Андреевича в антироссийских высказываниях и критики СВО на Украине.

"А зачем вы опять вылезли? Ковыляй потихонечку в Израиль"

"А что, в Тель-Авиве не взяли на работу? Или деньги кончились?"

"У вас репутация уже не та, Иван", — пишут пользователи Сети.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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