Телеведущий Иван Ургант намекнул общественности на возвращение программы "Вечерний Ургант" на российское ТВ. Шоу уже год не выходит в эфир, а поклонники то и дело, гадают закрыли его на совсем или остановили съёмки из-за политической ситуации в стране.
В Сети Ургант опубликовал фото, где на нём висел бейджик с логотипом вечернего шоу. Оказалось, что телеведущий со своей командой собрался не для работы над новыми выпусками, а над созданием второго сезона шоу "Фантастика".
Россияне не очень обрадовались данной новости, упрекнув Ивана Андреевича в антироссийских высказываниях и критики СВО на Украине.
"А зачем вы опять вылезли? Ковыляй потихонечку в Израиль"
"А что, в Тель-Авиве не взяли на работу? Или деньги кончились?"
"У вас репутация уже не та, Иван", — пишут пользователи Сети.
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