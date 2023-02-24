Андрей Бурковский отказывается комментировать свой переезд в США

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр и звезда КВН Андрей Бурковский никак не комментирует свой отъезд в США.

Напомним, несколько месяцев назад актёр вместе со своей семьёй уехал в США. На тот момент Бурковский назвал это "путешествием". На протяжении этого времени он выкладывал в своих соцсетях фотографии и видео о жизни в окрестностях Лос-Анджелеса. Часть постов артист подписывает на английском языке.

Как сообщает kp. ru, поклонники постоянно интересуются у знаменитости, собирается ли он возвращаться в Россию. Некоторые из них отмечают, что покорить Голливуд у актёра не получится. Сам Андрей Бурковский никак не комментирует цели его пребывания в США и когда он вернётся в Россию.

Отмечается, что актёр до сих пор числится в труппе Московского Художественного театра.

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