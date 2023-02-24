Звезда "Джентельменов удачи" Савелий Крамаров эмигрировал из СССР с помощью президента США

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Знаменитый советский актёр Савелий Крамаров, известный по роли вора Феди в фильме "Джентльмены удачи", эмигрировал в США из-за потери работы в СССР.

В конце 70-х годов дядя Савелия Крамарова переехал в Израиль, что повлекло ряд неприятностей для актёра на родине. В частности, артист перестал получать новые роли. Крамарова перестали приглашать сниматься в кино из-за "сомнительных для СССР" связей. Об этом сообщает Sport24.ru.

Потеряв возможность работать в Советском Союзе, актёр решил отправиться в Израиль вслед за дядей, однако получил отказ со стороны советской власти. После этого он принял решение эмигрировать в США. Чтобы переезд реализовался артист даже написал письмо американскому президенту Рональду Рейгану.

"Я не умираю с голоду, но не одним хлебом жив человек. И хотя хлеб у нас с вами разный и питаемся мы по-разному, но мы оба любим творчество и не можем жить без него. Поэтому помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности", — писал Савелий Крамаров.

В этот раз у артиста получилось выехать из страны. В 1981 году он отправился в Австрию, после чего объездил многие страны с гастролями. Затем артист приехал в Калифорнию, где уже и обосновался. В США Крамаров продолжил свою актёрскую карьеру.

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