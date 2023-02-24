Сын Эдуарда Лимонова и Екатерины Волковой вернулся домой после военных сборов

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова рассказала о военных сборах её сына от покойного писателя и политика Эдуарда Лимонова.

Сыну Волковой и Лимонова Богдану сейчас 16 лет. Подросток учится в школе с английским уклоном и серьёзно увлекается историей.

Накануне Богдан вернулся с военных сборов. По мнению матери, после них он возмужал и повзрослел.

"Настоящему мужчине нужно осознавать свою ответственность и сопричастность", — написала актриса в своих социальных сетях.

В посте она также процитировала слова своего супруга. По мнению Лимонова, в любых международных конфликтах нужно принимать сторону своей страны. Независимо от того, кто её возглавляет.

Лимонов и Волкова имеют двух общих детей, помимо Богдана актриса воспитывает дочь Александру. Эдуард и Екатерина расстались ещё до рождения дочери, однако смогли сохранить хорошие отношения ради воспитания детей.

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