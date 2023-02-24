На концерт Лаймы Вайкуле в Израиле пришли Алла Пугачёва и Максим Галкин*.
Ранее в Тель-Авиве состоялся сольный концерт известной певицы Лаймы Вайкуле. Гостями вечера стали её друзья и коллеги по сцене Алла Пугачёва и Максим Галкин*. Звёздная пара пришла поддержать исполнительницу с пышным букетом, заняв места в первом ряду.
Для концерта Пугачёва выбрала белый тренч, а Галкин* чёрную кожаную куртку. Отмечается, что поклонники были рады появлению знаменитостей в зале.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
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