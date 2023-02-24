Пугачёва и Галкин* посетили концерт Вайкуле в Израиле

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На концерт Лаймы Вайкуле в Израиле пришли Алла Пугачёва и Максим Галкин*.

Ранее в Тель-Авиве состоялся сольный концерт известной певицы Лаймы Вайкуле. Гостями вечера стали её друзья и коллеги по сцене Алла Пугачёва и Максим Галкин*. Звёздная пара пришла поддержать исполнительницу с пышным букетом, заняв места в первом ряду.

Для концерта Пугачёва выбрала белый тренч, а Галкин* чёрную кожаную куртку. Отмечается, что поклонники были рады появлению знаменитостей в зале.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.