Сестра Жанны Фриска рассказала о благотворительном концерте памяти певицы

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наталья Фриске анонсировала концерт памяти её сестры Жанны. Вырученные деньги с благотворительного мероприятия направят на лечение пятилетней Анжелики Дмитриевой с ДЦП из Мичуринска.

Анонс концерта сестра Жанны Фриске разместила на странице памяти певицы в Сети.

Согласно информации, концерт состоится 13 марта в Санкт-Петербурге. В список звёзд, выступающих на мероприятии, вошли:

Андрей Алексин,

Светлана Рерих,

Андрей Бриг,

Афина,

Олег Попков и другие.

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