Наталья Фриске анонсировала концерт памяти её сестры Жанны. Вырученные деньги с благотворительного мероприятия направят на лечение пятилетней Анжелики Дмитриевой с ДЦП из Мичуринска.
Анонс концерта сестра Жанны Фриске разместила на странице памяти певицы в Сети.
Согласно информации, концерт состоится 13 марта в Санкт-Петербурге. В список звёзд, выступающих на мероприятии, вошли:
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