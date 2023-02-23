Известный российский журналист Владимир Познер рассказал, почему решил снять документальный фильм о хоккейном клубе "Авангард".

По словам Познера, участие в съёмках фильма стало для него новым опытом, который он хотел получить. Также журналист хотел показать зрителям драматическую сюжетную линию событий, сообщает издание Sport24.

"Я никогда ничего подобного не делал. Мне всегда интересно делать новое. И потом, это всё-таки очень драматичная история — представить себе, что вот-вот должен начаться сезон, приехал канадский коуч, всё будет замечательно. И вдруг выясняется, что вообще негде играть. И вот что дальше — мне это было очень интересно", — рассказал Познер.