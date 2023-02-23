Известный российский актёр Алексей Серебряков резко ответил журналистам на вопрос о том, как проходили съёмки фильма "Бешенство".
Состоялась премьера фильма "Бешенство", в котором сыграл Алексей Серебряков. Во время мероприятия журналисты задали актёру вопрос о трудностях на съёмочной площадке. Серебряков поделился, что картину приходилось снимать в досочно суровых условиях. Он подтвердил, что во время съёмок пришлось столкнуться и с сильным холодом, и даже с пожаром. Об этом сообщает "МК".
Однако после того, как журналисты стали настойчиво расспрашивать, как именно артисты справлялись с трудностями, Серебряков им резко ответил: "Каком кверху".
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