Олег Газманов возмутился из-за того, что на радио в России не пропускают патриотические песни

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Олег Газманов пожаловался на то, что российские радиостанции не пускают в эфир патриотические песни.

Певец отмечает, что репертуар радиостанций в России не отображает текущее положение дел в стране. В частности, артист сетует, что на радио нет патриотических песен.

"Где у нас песни в поддержку нашим воинам? Где они, скажите? Я не могу представить на наших гламурных радиоканалах песню "Офицеры". Хотя бы пару часов в день на радиостанциях бы выделяли в поддержку наших ребят, которые на передовой", — заявил Газманов в интервью на YouTube-канале Super.

Также певец давил, что займётся составлением списка людей, которые этому способствуют.

Напомним, ранее Олег Газманов рассказал, что его 41-летний сын Родин не отправляется на СВО в качестве добровольца, потому что он не служил в армии.

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