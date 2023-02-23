Ксеня Собчак вывезла своего сына Платона и дочь от Богомолова Анну в ОАЭ на каникулы

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская ведущая и журналистка Ксения Собчак вывезла своего сына Платона и дочь Константина Богомолова Анну за границу.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак отправилась на отдых за границу вместе со своим сыном и дочерью от её мужа, режиссёра Константина Богомолова. Знаменитость решила провести каникулы, которые начались у детей в школе, в Дубае. Об этом Собчак рассказала в своей соцсети.

Ведущая сняла виллу в одном из элитных отелей ОАЭ, отметив, что детям очень нравится жить в таких условиях.

"Дети в полном счастье! Мы тоже. Совсем другое ощущение, чем просто жить в номере, буду рассказывать о впечатлениях от детских каникул!" — поделилась журналистка.

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