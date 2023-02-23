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Сергей Писаренко заявил, что Масляков покинул КВН из-за проблем со здоровьем

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Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Масляков был несменным ведущим "КВН" на протяжении многих лет. Но, к сожалению, состояние здоровья ведущего оставляет желать лучшего.

Сергей Писаренко заявил, что Масляков покинул КВН из-за проблем со здоровьем

Бывший игрок КВН Сергей Писаренко в беседе с порталом BLITZ+ объяснил, что уход ведущего из Клуба связан с возрастом.

"Вы знаете, сколько лет Александру Васильевичу? Я думаю, исключительно из-за этого. Если бы физические силы ему позволили, он бы оставался по-прежнему ведущим. Но возраст берет своё", — сказал Писаренко.

Преданные зрители вряд ли хотят грандиозных перемен. Но атмосфера на юмористической сцене теперь будет совсем другая. Однако поклонники считают, что Масляков уже не вернётся к своим обязанностям.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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