Сергей Писаренко заявил, что Масляков покинул КВН из-за проблем со здоровьем

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Масляков был несменным ведущим "КВН" на протяжении многих лет. Но, к сожалению, состояние здоровья ведущего оставляет желать лучшего.

Бывший игрок КВН Сергей Писаренко в беседе с порталом BLITZ+ объяснил, что уход ведущего из Клуба связан с возрастом.

"Вы знаете, сколько лет Александру Васильевичу? Я думаю, исключительно из-за этого. Если бы физические силы ему позволили, он бы оставался по-прежнему ведущим. Но возраст берет своё", — сказал Писаренко.

Преданные зрители вряд ли хотят грандиозных перемен. Но атмосфера на юмористической сцене теперь будет совсем другая. Однако поклонники считают, что Масляков уже не вернётся к своим обязанностям.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.