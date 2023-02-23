Врачи оценили шансы фигуриста Романа Костомарова поправиться: 50 на 50

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Состояние фигуриста Романа Костомарова вызывает обеспокоенность у врачей.

Медики продолжают бороться за жизнь олимпийского чемпиона в танцах на льду, который перенёс инсульт и две операции по ампутации.

На данный момент спортсмен находится в медикаментозной коме.

"Отёк перешёл в голову. Из комы его пока выводить опасаются. Шансы 50 на 50. Если его иммунная система перестанет бороться, то никакие лекарства не помогут", — заявил источник издания "Известия".

Собеседник издания уточнил, что состояние фигуриста усугубил инсульт. Врачам пришлось поменять лекарства, что не могло положительно сказаться на иммунной системе Костомарова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.