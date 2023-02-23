Состояние фигуриста Романа Костомарова вызывает обеспокоенность у врачей.
Медики продолжают бороться за жизнь олимпийского чемпиона в танцах на льду, который перенёс инсульт и две операции по ампутации.
На данный момент спортсмен находится в медикаментозной коме.
"Отёк перешёл в голову. Из комы его пока выводить опасаются. Шансы 50 на 50. Если его иммунная система перестанет бороться, то никакие лекарства не помогут", — заявил источник издания "Известия".
Собеседник издания уточнил, что состояние фигуриста усугубил инсульт. Врачам пришлось поменять лекарства, что не могло положительно сказаться на иммунной системе Костомарова.
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