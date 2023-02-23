Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украинский премьер: власти потратят на восстановление страны четыре миллиарда долларов
Военный эксперт Илья Крамник: ВС Украины не видать западных истребителей F-16
Рамзан Кадыров обвинил Сталина в геноциде чеченского и ингушского народов
ВСУ нанесли мощный удар по центру Донецка в День защитника Отечества
Военкор Руденко призвал отправить сына Януковича искупать кровью свою вину перед жителями Донбасса
Киев не будет использовать истребители и дальнобойное оружие для ударов по территории России — Кулеба
Актёр Владимир Шевельков раскритиковал отъезд из России несогласных с СВО актёров
Скончался пилот Су-25, разбившегося в Белгородской области — Минобороны
РВ: военные России уничтожили бронеавтомобиль КрАЗ "Спартан" ВСУ в районе Артёмовска

Россияне отвернулись от Елены Малышевой в пользу доктора Александра Мясникова

0:41
Шоу-бизнес

Программа "Жить здорово!" с Еленой Малышевой, которая выходит в эфир уже 13 лет, потеряла зрителей и даже не попала в рейтинг телепрограмм "Медиаскопа". Россияне выбирают программу "О самом главном" доктора Александра Мясникова.

Россияне отвернулись от Елены Малышевой в пользу доктора Александра Мясникова

Программу Малышевой неоднократно критиковали за нелепые и сомнительные сцены, а также за поведение самой телеведущей. В Сети появились слухи об отъезде теледоктора в США, что также могло сыграть не в пользу программы "Жить здорово!".

Шоу Мясникова хоть и не занимает ведущие строчки рейтинга, однако серьёзно обходит ближайшего конкурента в лице Малышевой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Путин взорвал информационную бомбу своим выступлением — Никифорова

Выступление Путина вызвало бурное обсуждение.

РИА Новости: президент РФ Путин взорвал информационную бомбу посланием Федеральному собранию
Генерал Романенко: Россия готовится бросить в зону СВО около 200 тысяч военных
Сотни тысяч военных бросит Россия в зону СВО уже в марте
ЕС снова не нашёл замороженные резервы ЦБ РФ. "Где деньги, Эльвира?"
Названы имена звёзд-патриотов
Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Боевиков ВСУ шокировала новая тактика ВС РФ: бронетранспортёр "разнёс в клочья" их позиции
Военные России разбили позиции морпехов ВСУ под Донецком
Прогнозы Романа Костомарова больше не дают малейших поводов для оптимизма
Прогнозы Романа Костомарова больше не дают малейших поводов для оптимизма
Последние материалы
Рамзан Кадыров обвинил Сталина в геноциде чеченского и ингушского народов
ВСУ нанесли мощный удар по центру Донецка в День защитника Отечества
Военкор Руденко призвал отправить сына Януковича искупать кровью свою вину перед жителями Донбасса
Киев не будет использовать истребители и дальнобойное оружие для ударов по территории России — Кулеба
Актёр Владимир Шевельков раскритиковал отъезд из России несогласных с СВО актёров
Скончался пилот Су-25, разбившегося в Белгородской области — Минобороны
Россияне отвернулись от Елены Малышевой в пользу доктора Александра Мясникова
РВ: военные России уничтожили бронеавтомобиль КрАЗ "Спартан" ВСУ в районе Артёмовска
В Италии разразился скандал после встречи премьер-министра страны Джорджи Мелони с президентом Украины Владимиром Зеленским
Пушилин: ВСУ закрепляются на тех же рубежах, где пытались остановиться фашисты в 1943 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников