Россияне отвернулись от Елены Малышевой в пользу доктора Александра Мясникова

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Программа "Жить здорово!" с Еленой Малышевой, которая выходит в эфир уже 13 лет, потеряла зрителей и даже не попала в рейтинг телепрограмм "Медиаскопа". Россияне выбирают программу "О самом главном" доктора Александра Мясникова.

Программу Малышевой неоднократно критиковали за нелепые и сомнительные сцены, а также за поведение самой телеведущей. В Сети появились слухи об отъезде теледоктора в США, что также могло сыграть не в пользу программы "Жить здорово!".

Шоу Мясникова хоть и не занимает ведущие строчки рейтинга, однако серьёзно обходит ближайшего конкурента в лице Малышевой.

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