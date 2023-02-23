Бывший депутат Госдумы Роман Худяков прокомментировал поведение представителей шоу-бизнеса, которые критикуют СВО на Украине и поливают грязью родную страну. Политик отметил, что знаменитости рано или поздно ответят за свои слова.
Худяков заявил, что заключенные российских тюрем передали "талантливым артистам" послание и ждут их с концертами и выступлениями.
Заключённые люди — с юмором. Для Артура Смольянинова* и Максима Галкина** приготовлена несколько иная участь — "будут играть исключительно чертей в самодеятельности, поскольку сами черти", — написал Худяков в Сети.
Экс-депутат отметил, что Бориса Гребенщикову и Юрию Шевчуку в местах лишения свободы организуют "неплохие условия".
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.
**признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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