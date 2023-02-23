Политик Роман Худяков рассказал, что заключённые ждут в тюрьме Шевчука, Смольянинова* и Галкина**

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков прокомментировал поведение представителей шоу-бизнеса, которые критикуют СВО на Украине и поливают грязью родную страну. Политик отметил, что знаменитости рано или поздно ответят за свои слова.

Худяков заявил, что заключенные российских тюрем передали "талантливым артистам" послание и ждут их с концертами и выступлениями.

Заключённые люди — с юмором. Для Артура Смольянинова* и Максима Галкина** приготовлена несколько иная участь — "будут играть исключительно чертей в самодеятельности, поскольку сами черти", — написал Худяков в Сети.

Экс-депутат отметил, что Бориса Гребенщикову и Юрию Шевчуку в местах лишения свободы организуют "неплохие условия".

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.

**признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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