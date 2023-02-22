Алексей Панин похвалил Пугачёву и Галкина* за отъезд из России: "Не стали молчать"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Алексей Панин прокомментировал отъезд певицы Аллы Пугачёвой и ведущего Максима Галкина* из России.

В интервью корреспонденту издания NEWS.ru Алексей Панин похвалил Аллу Пагачёву и Максима Галкина* за отъезд из России после начала СВО. В частности, артист отметил, что звёздная пара открыто заявила о своей позиции и не стала молчать.

"Конечно, (Пугачёва и Галкин. — Прим. ред.) молодцы, что уехали! Не стали молчать, открыто заявили о своей позиции", — отметил Панин.

Напомним, в настоящее артист проживает в Испании, куда переехал несколько лет назад. Алла Пугачёва и Максим Галкин* сейчас живут в Израиле.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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