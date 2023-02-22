Певец Стас Костюшкин заявил, что группа "Чай вдвоём" возвращается на отечественную эстраду. Артист попросил поклонников поддержать его с Денисом Клявером, так как последнее выступление дуэта было 10 лет назад.
Костюшкин на своей странице в Сети опубликовал общее фото певцов и сообщил, что они запишут новый трек.
"Долгожданное событие не только для поклонников дуэта "Чай вдвоём", но и для нас с Денисом. Сегодня, спустя 10 лет, запишем для вас песню", — написал Костюшкин.
Подписчики артиста восторженно отреагировали на данную новость и отметили, что с нетерпением ждут новых песен от любимого дуэта.
"Ура, прекрасная новость!"
"Реально ждём, очень хочется", — пишут в комментариях фанаты.
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