Продюсер Юрий Бардаш представил новую патриотическую песню SOYANA "ННН"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Юрий Бардаш представил новую патриотическую песню в исполнении певицы SOYANA. Трек исполнен на русском языке в поддержку солдат, которые участвуют в СВО на Украине.

В преддверии Дня защитника Отечества артистка выпустила музыкальную работу "ННН" в команде с Бардашем. В клипе, стоя у монументальных фигур "Героям-панфиловцам", певица обращается к образу героев, которые напоминают ей о мужестве и героизме мужчин.

Продюсер заявил, что видит своей задачей создавать проекты на основе богатейшей русскоязычной культуры.

"Мы живём в такое время, когда нужно выбирать, кто ты и с кем ты. Время, когда мужчины защищают свою землю с оружием в руках. В песне SOYANA сделала свой выбор и живёт в соответствии с ним, всё это сошлось", — рассказал о треке Бардаш.

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