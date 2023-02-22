Телеведущий Максим Галкин* после начала СВО на Украине уехал из России. Юморист неоднократно критиковал ВС РФ за действия в соседней стране, за что он и его жена Алла Пугачёва получали хейт в Сети.
После отъезда за границу пародист продолжил выступать с концертами и поддерживать Украину.
В Telegram-канале "Звёздная пыль" появилось фото с соцсетей Галкина*, где он сообщает подписчикам о том, что находится в Баку.
Комментаторы предположили, что юморист гастролирует с выступлениями, чтобы обеспечить жизнь своей семье в Израиле.
"Пугачёва так и сидит на вилле в Израиле, пока её муж колесит по свету с концертами в школьных актовых залах", — отметили пользователи.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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