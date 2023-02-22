Телеведущий Иван Ургант вновь оказался в центре скандала. Пользователи Сети обвинили его в публичной поддержке Украины за необычный образ.
Шоумен после начала СВО на Украине выступил с критикой в адрес действий ВС РФ. Позже Ургант уехал из России, но вернулся и продолжил зарабатывать на российских зрителях.
Ведущий поделился фото в Сети, где был в жёлтом свитере и с бейджиком на синей ленте. Поклонники возмутились таким сочетанием цветов и обрушили на Урганта очередную волну хейта.
"Настораживает двусмысленность наряда",
"Что ж ты во вражеские цвета нарядился?",
"Ургант в цветах флага Украины!" ,
"Зачем вернулся? Таких людей надо лишать гражданства!" — возмутились пользователи Сети.
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