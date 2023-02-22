Журналист Антон Красовский предложил певице РФ Алле Пугачёвой съездить в Донбасс

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший телеведущий канала RT Антон Красовский пригласил певицу Аллу Пугачёву съездить на передовую и поддержать ВС РФ. Журналист также отметил, что новая компания Примадонны плохо на неё влияет.

"Главное, вы снова почувствуете себя нужной, а не с этими идиотами в обнимку в дешевом говнобаре в Тель-Авиве", — заявил журналист.

После начала СВО на Украине Алла Борисовна с семьёй уехала из России. Позже её муж публиковал в Сети антироссийские ролики, за что звёздная семья столкнулась с волной критики.

Красовский в фильме "Каникулы в Горловке" обратился к певице и пригласил её в Донбасс. По его словам, поездка на передовую поможет Пугачёвой снова почувствовать себя нужной.

"Алла Борисовна, съездите на передовую к нашим ребятам, как вы однажды приезжали в Припять спеть бесплатно для ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии, и тогда вас простят", — сказал Красовский.

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