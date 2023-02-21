Известный российский актёр Сергей Безруков поцеловал свою бывшую жену, актрису Ирину Безрукову, во время репетиции в театре.
Несмотря на развод, Сергей и Ирина Безруковы продолжают вместе работать в Губернском театре, сохранив дружеские отношения.
Недавно актёр опубликовал видео, снятое из-за кулис во время театральной постановки, в которой он выступил режиссёром, а Ирина Безрукова сыграла уборщицу. На кадрах видно, что бывшие супруги по-дружески обнимаются, поддерживая друг друга. Более того, Безруков даже поцеловал бывшею жену в щёку. Об этом сообщает StarHit.
Такие тёплые отношения экс-супругов восхитили поклонников. В комментариях некоторые из них отметили, что пара органично сморится.
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