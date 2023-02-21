Сергей Безруков поцеловал Ирину Безрукову в щеку по время репетиции в театре

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский актёр Сергей Безруков поцеловал свою бывшую жену, актрису Ирину Безрукову, во время репетиции в театре.

Несмотря на развод, Сергей и Ирина Безруковы продолжают вместе работать в Губернском театре, сохранив дружеские отношения.

Недавно актёр опубликовал видео, снятое из-за кулис во время театральной постановки, в которой он выступил режиссёром, а Ирина Безрукова сыграла уборщицу. На кадрах видно, что бывшие супруги по-дружески обнимаются, поддерживая друг друга. Более того, Безруков даже поцеловал бывшею жену в щёку. Об этом сообщает StarHit.

Такие тёплые отношения экс-супругов восхитили поклонников. В комментариях некоторые из них отметили, что пара органично сморится.

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