Актёр Леонид Ярмольник вернулся в Россию и появился в Театре Наций

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После начала СВО на Украине многие знаменитости покинули территорию России. Но были и те звёзды, которые просто не стали отменять свои летние отпуска на фоне сложившейся ситуации. В их числе оказался и Леонид Ярмольник.

Актёр заявлял, что уехал с семьёй в Юрмалу и вернётся к началу учебного года. Telegram-канал "Звёздная пыль" сообщил, что Ярмольник в качестве зрителя пришёл на спектакль Константина Богомолова "На всякого мудреца" в Театре Наций 20 февраля.

По задумке режиссёра женщину в спектакле играет мужчина. Эту роль играл Валерий Горин. Во время выступления актёр сел на приготовленное ему свободное место в зале, а после диалога с Александром Новиным поднялся с него со словами: "А я пойду на свидание с Леонидом Ярмольником". После этого зрители заметили артиста, сидящего в партере.

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