Ольге Бузовой может повторить страшную участь Романа Костомарова

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гарик Мартиросян заявил, что Ольга Бузова рискует повторить участь Романа Костомарова, если не будет следить за своим здоровьем. Юморист рассказал, что певица много работает даже во время болезни.

Мартиросян вспомнил недавний случай, когда Бузова, несмотря на температуру в 40 градусов, не отказалась от участия в музыкальном шоу. Перед камерой звезда старалась быть энергичной, а в перерывах между съёмками лежала под капельницей.

"Она была с температурой под 40. У неё нет голоса, хрипотца такая, не свойственная ей. Она под капельницами в гримёрке, мы заходим к ней перед каждым выпуском. Она говорит, что сейчас соберётся, все нормально", — рассказал Мартиросян в беседе с Лаурой Джугелией в рамках её YouTube-шоу.

Напомним, что фигурист Роман Костомаров продолжает находиться в крайне тяжёлом состоянии. Минувшей ночью спортсмен перенёс инсульт на фоне сепсиса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.