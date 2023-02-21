"Вечерний Ургант" не вернётся на Первый канал. Команда Ивана Урганта работает над шоу "Фантастика"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоу "Вечерний Ургант" пока что не вернётся в эфир Первого канала.

Ранее Иван Ургант заинтриговал поклонников фото, которое опубликовал в своих соцсетях. Под снимком ведущий написал: "Люблю, когда вся команда в сборе!" Многие решили, что спустя долгое время на Первый канал вернётся авторская программа Ивана Урганта "Вечерний Ургант".

Как сообщает Telegram-канал "iGutsal", команда ведущего была привлечена к созданию музыкально-развлекательное шоу "Фантастика" на Первом канале, которое ранее продлили на второй сезон.

Источник отмечает, что Ургант сможет улучшить рейтинги передачи, которые в первом сезоне были достаточно низкими.

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