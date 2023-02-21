Команда Ивана Урганта приступила к съёмкам второго сезона шоу "Фантастика". Как сообщает Telegram-канал iGutsal, программа "Вечерний Ургант" в ближайшее время не вернётся в эфир Первого канала.
Накануне телеведущий заинтриговал поклонников, разместив в своих соцсетях селфи со словами о том, что вся его команда снова в сборе. Многие предположили, что речь идёт о возобновлении съёмок "Вечернего Урганта".
Сегодня же стало известно, что продюсерская группа была привлечена к созданию шоу "Фантастика". Возможно, такая перестановка положительно скажется на рейтингах второго сезона проекта.
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