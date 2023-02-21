Актриса Дарья Мельникова назвала фильм "Чебурашка" скучным: Люблю другое кино

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Дарья Мельникова, известная по сериалу "Папины дочки", поделилась впечатлениями от просмотра фильма "Чебурашка".

По мнению актрисы, этот фильм оказался для неё скучным. Однако в своём Telegram-канале Мельникова отметила, что это вовсе не критика картины в целом, так как ей просто нравится другое кино.

По словам знаменитости, она не любит, когда в кино всё слишком мило и хорошо. Тем не менее один момент в фильме Мельникова оценила по достоинству. Это оказалась финальная сцена с запуском конфет на ракете, которая заставила актрису по-настоящему переживать за главных героев.

"Почти так же сильно, как и полет Юли Пересильд. Хорошо, что всё обошлось. В обоих случаях", — заявила знаменитость.

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