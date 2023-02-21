Пользователей Сети возмутил наряд певицы Анны Калашниковой, которая посетила госпиталь, и выступила перед ранеными в ходе СВО российскими солдатами, в вызывающем наряде. Девушка показалась в облегающем комбинезоне с глубоким декольте и на высоких каблуках.
Соответствующую фотографию Калашникова опубликовала в Сети, чем вызвала недовольство пользователей.
"Анна, вы понимаете, что неуместно в госпитале так одеваться?" — возмутили комментаторы.
"Позор! Никакого уважения к ребятам, которые находятся на лечении!" — поддержали другие.
"У вас всё хорошо с головой?" — задались вопросом пользователи.
Сама же певица призвала и других артистов навещать и поддерживать российских солдат.
"Я поняла, что солдатам нужна наша поддержка. Призываю всех своих друзей-артистов ездить к ребятам как можно чаще", — написала Калашникова.
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