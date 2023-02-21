Анну Калашникову раскритиковали за откровенный наряд на выступлении перед ранеными солдатами СВО

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пользователей Сети возмутил наряд певицы Анны Калашниковой, которая посетила госпиталь, и выступила перед ранеными в ходе СВО российскими солдатами, в вызывающем наряде. Девушка показалась в облегающем комбинезоне с глубоким декольте и на высоких каблуках.

Соответствующую фотографию Калашникова опубликовала в Сети, чем вызвала недовольство пользователей.

"Анна, вы понимаете, что неуместно в госпитале так одеваться?" — возмутили комментаторы. "Позор! Никакого уважения к ребятам, которые находятся на лечении!" — поддержали другие. "У вас всё хорошо с головой?" — задались вопросом пользователи.

Сама же певица призвала и других артистов навещать и поддерживать российских солдат.

"Я поняла, что солдатам нужна наша поддержка. Призываю всех своих друзей-артистов ездить к ребятам как можно чаще", — написала Калашникова.

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