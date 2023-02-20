Светлана Смирнова-Марцинкевич рассказала о съёмках в Турции и землетрясении

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

20 февраля не телеканале "Россия 1" стартовал показ сериала "Между нами глубокое море". Главную роль в картине сыграла актриса Светлана Смирнова-Марцинкевич.

Действия картины разворачиваются в турецком городе-курорте Фетхие. Светлана призналась, что мечтала о съёмках на море и сразу же влюбилась в этот небольшой городок.

Землетрясение, произошедшее в Турции в начале февраля Фетхие не затронуло. Тем не менее, Смирнова-Марцинкевич не осталась равнодушна к трагедии.

"Мне очень больно от случившегося. В Турции у меня много друзей, коллег, и со многими я переписываюсь, оказываю им всяческую поддержку. Стихия всегда непредсказуема, от этого по-настоящему страшно", — сообщила артистка.

Светлана Смирнова-Марцинкевич рассказала о съёмках в Турции и землетрясении

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.