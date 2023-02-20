Гарик Мартиросян рассказал о проблемах со здоровьем у Бузовой во время съёмок: "Под капельницами и температура 40"

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Юморист и шоумен Гарик Мартиросян рассказал о проблемах со здоровьем у Ольги Бузовой во время съёмок.

Последние недели ведущая Ольга Бузова проводит в Африке, где идут съёмки шоу "Звёзды в Африке". Помимо этого проекта, знаменитость успевает принимать участие и в других шоу. Недавно она появилась на телепередаче "Конфетка" Гарика Мартиросяна, в которой звёзды переделывают малоизвестные песни.

Во время записи передачи, по словам Мартиросяна, Ольга Бузова очень плохо себя чувствовала.

"Так получилось, что несколько программ, где она сидела в жюри, она была с температурой под 40. У нее нет голоса. И она под капельницами в гримерке. Представляете, какое надо иметь телевизионное мужество, какую надо иметь телевизионную силу воли, чтобы в таком состоянии загримироваться, одеться, сидеть, да еще внимательно слушать и анализировать всё", — поделился Гарик Мартиросян в интервью с Лаурой Джугелией для её YouTube-шоу.

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